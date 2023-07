Gorcums veteranencafé ook open voor ouderen, agenten, brandweerlieden en ambulancebroeders

Ronald leeft 25 jaar na de val van Srebrenica nog dagelijks met de trauma’s: ‘We waren niet schuldig’

Het is zaterdag precies 25 jaar geleden dat de enclave Srebrenica in handen kwam van de Bosnische Serviërs. Dutchbat leek lijdzaam toe te kijken, terwijl duizenden moslimjongens en -mannen werden gedeporteerd en daarna vermoord. Ronald Wentink (46) uit Gorinchem gaat nog altijd gebukt onder de gebeurtenissen die er zich toen afspeelden. Zijn verhaal in drie trauma’s.