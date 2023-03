GJS verslaat Wilhelmina’26 en is periodekampioen: ‘Ik kijk nu al uit naar de nacompetitie’

‘D’n Bezem’ heeft na veel medisch leed zin in feestje: ‘Sinds operatie heb ik geen last meer van hartklop­pin­gen’

Robin Bezemer is een laatbloeier. Hij leefde aanvankelijk niet voor het voetbal, maar is nu toch een vaste waarde in de selectie van Hardinxveld-trainer Theo de Boon. Pas 25 jaar maar hij heeft ook op medisch gebied al het een en ander meegemaakt.