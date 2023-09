Gierige Gerda geeft een gratis masterclass in besparen in de Gorcumse bibliotheek

met video Gids onwel geworden tijdens rondlei­ding in kerk Zaltbommel, brandweer haalt haar naar beneden

ZALTBOMMEL - Een gids is zondagmiddag onwel geworden toen ze een rondleiding gaf in de Sint-Maartenskerk aan het Kerkplein in Zaltbommel. De brandweer kwam met een hoogwerker naar de kerk, maar kon niet bij de hoge verdieping komen waar de vrouw zich bevond.