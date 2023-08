Gewonde afgevoerd naar ziekenhuis na botsing bij Kerkwijk

Politiek loopt als een rode draad door zijn leven, maar nu stopt Roland van Vugt (52) ermee: ‘Het is mooi geweest’

ANDEL - De politiek is een belangrijk deel van zijn leven geweest. Nu heeft CDA-wethouder Roland van Vugt (52) besloten te stoppen. Om persoonlijke redenen, zo benadrukt hij. ,,Onlangs verloor ik in korte tijd mijn jongere zus en moeder. Ik wil nu in de luwte ruimte en rust vinden voor mezelf en mijn gezin.”