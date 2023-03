Getreiter en angst in verkiezingscampagne Zaltbommel: ‘CD66, voor als je goed genaaid wilt worden’

ZALTBOMMEL - Anonieme pesterijen, angst en gescheld duiken op in de verkiezingscampagne in Zaltbommel. De burgemeester noemt het ‘smakeloos en onnodig kwetsend’ en heeft zelfs de politie ingeschakeld. Maar wie is toch die treiterende Coby van Wijk?