Gesprek tussen omwonenden en Tom de Wal levert niets op: ‘Niet gerustgesteld, dus de petitie gaat door’

Gaat deze vleermuis nieuwbouw in Geertrui­den­berg vertragen?

GEERTRUIDENBERG - Woningcorporatie Thuisvester wil 58 nieuwe huizen bouwen aan de Zoutmanstraat in Geertruidenberg. De 39 bestaande sociale huurwoningen gaan plat, maar in een van de onderkomens huist een ‘nestkolonie’ meervleermuizen die mogelijk spelbreker is.

4 februari