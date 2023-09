Weer Heusdense ener­gieslur­per van de lijst: klus in De Vennen bijna geklaard, sporters merken er niets van

DRUNEN - Sportzaal De Vennen in Drunen kan weer tientallen jaren mee, nu de gemeente 1,6 miljoen euro in het gebouw heeft gestoken. Het complex is nu compleet gasloos, waarmee ruim 10.000 kubieke meter gas wordt bespaard. De klus is bijna klaar, gebruikers merken er niets van.