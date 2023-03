Genoeg talent en ideeën in de stad, nu nog de wil om te luisteren

Na de bondscoach en dieetcoach hebben we nu ook de tuincoach

Coaches, er bestaan duizenden varianten. De eetcoach, bondscoach, lifestylecoach, budgetcoach, afvalcoach, computercoach of energiecoach. Voor alles in het leven is wel een coach te vinden. In Oosterhout komt er een nieuwe variant bij: de tuincoach.