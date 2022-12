Gemeente Dordt schiet clubs te hulp, betaalt groot deel energiekosten

Politie begint vat te krijgen op de netwerken achter illegale vuurwerk­han­del: ‘Maar de vraag naar heftig vuurwerk groeit’

DEN BOSCH - Met de jaarwisseling in zicht is het in de rechtbank een komen en gaan van afnemers van Cobra’s, het bekendste zware vuurwerk. De politie krijgt weliswaar grip op de illegale handel, maar de vraag naar harde knallers stijgt ook. ,,Steeds zwaarder vuurwerk creëert nieuwe vraag.”

13:35