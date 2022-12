Gemeente deelt gratis oliebollen uit: ‘We hoeven ze niet te verkopen, hebben tijd voor praatje’

Vanwaar deze oliebollenactie? ,,We gaan in setjes van twee met het voltallige college de straat op. Om de nieuwjaarswensen over te brengen en mensen uit te nodigen voor de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners. De actie sluit ludiek aan bij het collegeprogramma, waarin staat dat we naar de mensen toegaan in wijken en buurten. Buurtverenigingen zijn expliciet uitgenodigd.”

Is er ruimte voor een praatje?

,,De insteek is dat we er, naast het uitdelen van een oliebol, achter komen wat er speelt en leeft. Dat doen we met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en een positief gesprek. Niet iedereen heeft iets te klagen en het kan ook een gesprek over iets actueel zijn. Wij hoeven de bollen niet te verkopen. Er is geen target, dus we hebben zeker tijd voor een praatje. We laten het ook een beetje aan de spontaniteit van het moment en de ontmoeting over.”