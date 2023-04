Gemeente Altena moet tonnen terugbetalen aan afvalverwerker Attero

Ophef over bomenkap Hoge Maasdijk, maar gemeente reageert: ‘Dieren zijn écht niet in gevaar geweest’

Bij de flinke bomenkap langs de watergang aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem zijn dieren niet in gevaar geweest. De aangetroffen beverburcht was bovendien al geruime tijd niet meer bewoond. Dat antwoordt de gemeente op vragen van Progressief Altena die onlangs haar verbazing uitsprak over de kaalslag.