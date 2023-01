Geen plannen voor lokale vuurwerkverboden in regio: ‘Verwarrend, niet handhaafbaar en ongeloofwaardig’

de nacht in cijfers Drukke nieuwjaars­nacht voor hulpdien­sten in de regio: letsel, alcoholver­gif­ti­ging en tal van branden

De jaarwisseling in de Drechtsteden kende vooral kleinere incidenten. Desondanks spreekt brandweer Zuid-Holland-Zuid van een ‘intensieve jaarwisseling’. Ook op de spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer ziekenhuis was het een 'drukke nacht’. De politie kende een rustige nacht in Dordrecht.

1 januari