Geen behoefte? Dan ook geen oplaadpunten voor fietsen. Alleen Babyloniënbroek krijgt er eentje

Ramon de Bonte: ‘Samen eten en praten over geluk, zo kunnen we elkaar in Gorinchem beter leren kennen’

Hoe kun je elkaar als stadsgenoten betere leren kennen? ,,Door samen te eten en met elkaar te praten. Over bijvoorbeeld geluk, want elk mens wil toch gelukkig zijn’’, zegt Gorcumer Ramon de Bonte, organisator van een interculturele ontmoeting in Centraal Punt op zaterdag 8 april.