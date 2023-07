Gastgezin onmisbaar voor druk dierenasiel: ‘Hier leren kittens dat de stofzuiger niet eng is’

Lid van autobende veroor­deeld: ‘Vervelend als je wagen er niet meer staat’

Nadat Noah H. (22) uit Rotterdam al eens was veroordeeld als uithaler van cocaïne in de haven is hij woensdag opnieuw bestraft. Dit keer als lid van een bende die in Gorinchem in één nacht drie Toyota's RAV4 pikte. De rechtbank legde hem hiervoor een werkstraf van tweehonderd uur en 120 dagen celstraf op, waarvan 75 dagen voorwaardelijk.