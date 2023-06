Frontale botsing tussen tractor en auto in Delwijnen

Inbreker slaat toe in Bosschen­hoofd; man (47) zonder vaste woon- of verblijf­plaats opgepakt

BOSSCHENHOOFD - Een 47-jarige inbreker heeft zondag toegeslagen bij een woning aan de Oude Antwerpsepostbaan in Bosschenhoofd. De man werd later aangehouden in Zaltbommel. De gestolen goederen lagen in zijn auto.