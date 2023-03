‘Flootje’ schenkt zwijnend Meerkerk zege in derby tegen Ameide: ‘Deze vieren we in het dorp’

COLUMN Klagers helpen de stad niet

Overlast: waar de een zich groen en geel ergert, daar maalt een ander niet eens om. Elke dag poep en pies en onguur volk voor je deur: dàt is pas overlast. Maar een paar keer per jaar live muziek in het buurthuis? Of joelende kinderen in de schoolpauze, gejuich op de sportvelden of zelfs klokgelui? Of vogelhuisjes laten weghalen, vanwege vogelgeluiden. Bizar!