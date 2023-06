Filmkijken onder de sterren op Slot Loevenstein

Een filmpje pakken op het school­plein, IFFG opent deze zomer op vier plekken zijn buitenbios

Een filmpje pakken op een schoolplein in de Lingewijk of op de historische stadswal in de binnenstad? Het kan deze zomer: het Internationaal Filmfestival Gorinchem opent op meerdere locaties zijn buitenbios. De eerste voorstelling is in juli en de kaartverkoop start donderdag 25 mei.