Festivalgangers kunnen hart ophalen in Energiehuis: Expeditiefestival Wanderlust komt terug

Creatief Centrum Heusden staat binnenkort op straat: ‘Onbegrij­pe­lijk dat de gemeente niet wil verlengen’

HEUSDEN - Definitieve sluiting dreigt voor het Creatief Centrum in Heusden. De gemeente wil dat de activiteiten in de oude mavo per 1 februari stoppen, maar het stichtingsbestuur legt zich daar niet bij neer. ,,In de vesting is onrust.”

5 januari