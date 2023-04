FC Dordrecht-verzorger Michael Koedam: ‘Vieux-cola en kibbeling op de terugreis is vaste prik’

COLUMN Zo zou je ook de zomerfees­ten opnieuw kunnen bedenken

Met een glimlach van oor tot oor wandelde en fietste onze burgemeester door Gorinchem. Terecht, want Koningsdag verliep in een buitengewoon gezellige en gemoedelijke sfeer zoals we jaren niet hebben gekend. Zelfs vóór corona was het niet zó gezellig.