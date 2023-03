‘Extra liefde voor kinderen, de ouders ontlast’: Via Buurtgezinnen helpen gezinnen elkaar

Ereburger­schap voor Norberti­nes­sen priorij Sint Catharina­dal: ‘Deze dag is een jubeldag’

OOSTERHOUT - De nog elf overgebleven zusters Norbertinessen van de priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout is het ereburgerschap toegekend. Priorin zr. Maria Magdalena mocht de gouden erepenning namens de zusters in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Mark Buijs.