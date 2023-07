Esther (52) moest na verwijdering van een tumor opnieuw leren lopen: ‘Alsof dat been niet van mij was’

Dit najaar meer duidelijk­heid over toekomst Hardinx­veld­se buitenba­den

De gemeente Hardinxveld-Giessendam geeft na de zomervakantie een update over de buitenbaden van zwembad De Duikelaar. Die zijn al een jaar of 10 ter ziele, maar sinds 2017 wordt over heropening gesproken. En plannen gemaakt. Maar het is al jaren stil rond De Duikelaar.