‘Eruit, eruit, in jezusnaam’ Tom de Wal niet blij met vergelijking met Jomanda: ‘Belediging van evangelie’

Bouwplan voor religieus centrum (van 8 miljoen euro) in Dussen wordt pas in 2023 concreet

De plannen voor het nieuwe gebouw van Stichting Frontrunners Ministries van Tom de Wal in Dussen zullen pas in 2023 concreet worden. Dat geeft voorman Tom de Wal van de religieuze organisatie aan. Intussen is Frontrunners bezig internationaal te gaan, met een Engelstalige tak.