Elk snippertje over ‘de Hang’ verdwijnt in het Hankse archief van Walter van Dortmont

Schoenen­zaak­ei­ge­naar Jeffrey (41) krijgt excuses van tieners die hem aanvielen: ‘Heb er een goed gevoel bij’

Jeffrey van Mourik (41), de schoenenzaakeigenaar die vorige week werd aangevallen bij zijn zaak in Sliedrecht, doet geen aangifte. Dat besloot hij na een goed gesprek met de tieners, hun ouders, de gemeente, de politie én iemand van de kerk. Er zijn excuses gemaakt én iedereen was aanwezig, dus is het goed voor Van Mourik.

2 januari