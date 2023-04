Eindexamenleerlinge mist gala na bizarre scooterbotsing met haar eigen broer

Altena wil verkeers­vei­lig­heid op Perzik­straat in Wijk en Aalburg verbeteren

De gemeente Altena wil de verkeersveiligheid op de Perzikstraat in Wijk en Aalburg verbeteren. Inwoners wordt gevraagd daarover mee te denken. Op woensdag 25 januari is er een inloopbijeenkomst over.