Eindelijk! Na dagen rondjes vliegen landt de visarend op zijn nest in de Biesbosch

Cruciale vrijwilli­ger stopt, lokale omroep wekenlang uit lucht: ‘Hij nam al z'n apparatuur en vertrok’

De lokale publieke omroep MerweRTV voor Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam is per direct gestopt met uitzenden. De reden dat de stekker eruit is getrokken, is volgens voorzitter Riny Mourik, omdat een cruciale technisch medewerker plotseling is opgestapt én zijn eigen apparatuur heeft meegenomen. Tientallen vrijwilligers betreuren de situatie: ,,Ons radiohart huilt.”