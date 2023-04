Eind juni eerste gasten in hospice De Samaritaan in Zaltbommel

Altijd opgewekte André viert zijn 100ste verjaardag: ‘Het geheim? Elke ochtend twee eieren!’

Wie voor de honderdste keer jarig is, zal langzaamaan wel klaar zijn met wéér kaarsjes uitblazen. Voor André Krakeel geldt dat geenszins. De 100-jarige Gorcumer werd zaterdag al verrast met een etentje, vierde zondag en maandag zijn verjaardag in zijn appartement en komende vrijdag doet hij dat nog eens dunnetjes over op de dagbesteding met muziek en een buffet.