Ei van Columbus voor golfbaan Spijk? The Dutch denkt van wel, maar stuit op wantrouwen

‘Is dit u 11.500 euro waard?’: rechtszaak om zeven vierkante meter extra aanmeer­stei­ger in Veen

BREDA/VEEN - Handelsonderneming Oostema in Veen en de gemeente Altena gaan opnieuw praten over het vergroten van een aanmeersteiger bij het bedrijf aan de Maasdijk. Dat hebben beide partijen afgesproken tijdens een rechtbankzitting in Breda.