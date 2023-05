Ei van Columbus voor golfbaan Spijk? Staalslakken kunnen binnen twee jaar gesaneerd zijn

Drie jonge zeearenden in de Biesbosch geringd en gelijk onderzocht op het vogelgriep­vi­rus

Vrijwilligers van Werkgroep Zeearend Nederland hebben in de Biesbosch drie zeearendjongen geringd. Bij de vogels is gelijk bloed en speeksel afgenomen om te onderzoeken of ze mogelijk besmet zijn met het vogelgriepvirus wat fataal voor hen kan zijn.