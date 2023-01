Eenzaamheid krijgt een gezicht tijdens workshops van Theater Peeriscoop en Bibliotheek AanZet

Onder de noemer ‘Ik Vertel’ gaan duo’s van jong en oud aan de slag met een korte vertelling rondom het thema eenzaamheid. Dat resulteert in een voorstelling die ook daadwerkelijk in het theater en met publiek uitgevoerd wordt. Het doel van de workshopreeks is om te verbinden, samen te werken en podiumervaring op te doen.

Auditie en slotavond

Aanmelden kan als duo, maar in je eentje inschrijven is ook geen probleem. Op 18 februari is de auditiedag, 4 en 18 maart en 8 april zijn de workshops. Op 29 april is de laatste workshop en de slotavond. Deelname is voor iedereen gratis.