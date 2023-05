Een rondritje in de duurste sportauto’s? Hardinxvelds Roparunteam wil succes van vorig jaar evenaren

Voor nog geen twee tientjes een ritje maken in een Ferrari, Aston Martin of Maserati? Hier kan dat gewoon

Altijd al eens een ritje hebben willen maken in een Ferrari, Corvette, Aston Martin of Maserati? Gaat het hart sneller kloppen bij het horen van het gebulder van deze motoren? Wie hierop minimaal één keer ja zegt, is zaterdag 18 juni welkom op het parkeerterrein van restaurant Kampanje in Hardinxveld-Giessendam.