Een grote modderpoel: zo ziet het parcours van het NK cross in Zaltbommel eruit na regenachtige zaterdag

Puck Pieterse, deelnemer aan het NK dit weekend, filmde een rondje rondom het circuit met een Go Pro-camera om. Op de video is te zien dat sommige delen van het parcours ontzettend modderig zijn. Meer dan normaal bij een veldritwedstrijd, in ieder geval. De video levert al direct veel reacties op, waaronder iemand die zegt: ‘Dit heeft weinig meer met veldrijden te maken.’

Eerder op de zaterdag werd er al gereden door de junioren en de senioren (40 en 50 plus). Dat is voor zover bekend zonder al te veel grote problemen gegaan. Zondag komen de elite mannen en vrouwen in actie. De weersverwachting voor zondag is in ieder geval beter dan deze zaterdag.