Een dag na het drama in Gameren zijn er alleen maar vragen, (nog) geen antwoorden

GAMEREN - Onzekerheid over wat er is gebeurd blijft knagen bij de bewoners van de Beemstraat tussen Gameren en Zaltbommel. De politie rukte dinsdag uit na de melding dat er in een woning een lichaam was gevonden. Een dag later is het onderzoek nog in volle gang. De politie heeft nog niets laten weten, maar zegt later vandaag met nieuws te komen.