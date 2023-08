Een biertje of mixje drinken bij het station kan je tijdens de Zomerfeesten zo maar 100 euro kosten

COLUMN Bouwen voor armen is niet lucratief genoeg, maar vooral ook eng

Het is topdrukte in onze vakantieparken en op campings. Daar verruilen vakantiegangers vrijwillig hun luxe leventje voor primitievere omstandigheden, want dat is in ieder geval minder saai. Wie een ouderwetse tent met een luchtbed en een primuskookpit ‘kramperen’ vindt, gaat naar een glamping met dezelfde luxe als thuis.