E-truck is nog even wennen: 'Je ziet mensen denken, waar komt die wagen ineens vandaan?’

Café van ‘dokter Tinus’ weer open na verbouwing: 'Oud-Hol­lands en gezellig, die sfeer wilde ik houden’

WOUDRICHEM - De hulp om het café weer in orde te maken was overweldigend. Heel Woudrichem is blij dat de enige bruine kroeg van het dorp weer open is. Corrie’s Hoekske verwelkomt oude en nieuwe gasten in het ‘café van Dokter Tinus’.