Dubbeldam moet voor de zaterdag kiezen. Daar ligt de toekomst van het amateurvoetbal

LRC Leerdam bekroont droomsei­zoen door goal in blessure­tijd: ‘Dit ga ik nooit meer vergeten’

Na zeven jaar in de eerste klasse speelt LRC Leerdam volgend seizoen in de vierde divisie. De ploeg uit Leerdam won zaterdag in de nacompetitiefinale op het drukbezochte Ambachtse sportpark Schildman met 2-1 van Spijkenisse. Axel van Kordelaar maakte in de blessuretijd de winnende goal op aangeven van mede-invaller Bart Barendregt.