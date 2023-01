Drukke nieuwjaarsnacht voor hulpdiensten in de regio: letsel, alcoholvergiftiging en tal van branden

de nacht in cijfersDe jaarwisseling in de Drechtsteden kende vooral kleinere incidenten. Desondanks spreekt brandweer Zuid-Holland-Zuid van een ‘intensieve jaarwisseling’. Ook op de spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer ziekenhuis was het een 'drukke nacht’. De politie kende een rustige nacht in Dordrecht.

De brandweer had het een stuk drukker dan in de afgelopen jaren. In totaal moest er 147 keer uitgerukt worden, daar waar dat in 2020 honderd keer was en vorig jaar 84 keer. ,,De inzetten met de jaarwisselingen vóór coronatijd, zijn dan wel weer vergelijkbaar met nu.’’ Op de spoedeisende hulp en bij de huisartsenpost van het Albert Schweitzer in Dordrecht verschenen tientallen patiënten. De een met vuurwerkletsel, de ander met symptomen van alcoholvergifting.

Er waren met name veel containerbranden in de regio; 43 meldingen. Meerdere containers in Hardinxveld-Giessendam stonden in de fik, maar ook in Gorinchem en Sliedrecht ontkwamen de containers niet aan vuurwerk.

Ook waren er 10 gebouwbranden, met als grootste brand die in de leegstaande boerderij aan de Lindtsebenedendijk. De brand brak daar iets voor middernacht uit, maar werd in rap tempo opgeschaald. Vanwege de hevige rookontwikkeling daar, werd opgeschaald naar zeer grote brand (GRIP 2).

De brand werd steeds moeilijker nog te controleren

Ook kwamen er vanwege die rook twee NL-Alerts binnen bij bewoners van Zwijndrecht en delen van Hendrik-Ido-Ambacht. Bewoners werden gewaarschuwd ramen en deuren te sluiten, om rookinademing te voorkomen. De brandweer was nog uren bezig met nablussen. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Van agressie naar de brandweer was gelukkig geen sprake dit jaar. De brandweer looft de samenwerking met de politie tijdens de incidenten en Marco Boulonge, hoofd Officier van Dienst van de brandweer, kijkt op positieve wijze terug op de nacht. ,,Fijn om te zien dat de drukste nacht van het jaar in deze regio goed is verlopen.’’

Meeste meldingen in Dordt

De meeste brandmeldingen waren er in Dordrecht; 32 om precies te zijn. In Gorinchem en Molenlanden waren er net iets meer dan 20 meldingen. De minste meldingen kwamen er vanuit Hardinxveld-Giessendam: 3. En die meldingen gingen allemaal om hetzelfde: ondergrondse containers die in brand stonden.

De brandweer was druk in Hardinxveld met het blussen van ondergrondse containers, onder andere in de Frans Halsstraat

Druk op spoedeisende hulp

Op de spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer ziekenhuis verliep oudejaarsavond en de ochtend van nieuwjaarsdag niet bepaald rustig. Het ziekenhuis spreekt van een ‘drukke jaarwisseling’. In totaal verschenen er 36 patiënten, waarvan negen ‘feestgerelateerd’; de rest had overige ziektebeelden. Drie van de feestgangers had vuurwerkletsel; twee hadden letsel aan het oog, één aan het gezicht.

Op de spoedeisende hulp kwamen niet alleen vuurwerkslachtoffers terecht. Zes personen in de leeftijd van 16 tot 82 jaar hadden verschijnselen van alcoholvergiftiging, soms met letsel door bijvoorbeeld een val. ,,Het was hard werken voor de medewerkers van de SEH, maar ze zijn erin geslaagd de patiënten te behandelen zonder noemenswaardig op te hoeven schalen.’’

Quote Er is sprake van een lichte daling, maar voor ons is elk slachtof­fer er nog steeds een teveel Woordvoerder huisartsenpost, Albert Schweitzer ziekenhuis

Ook op de huisartsenpost waren drie vuurwerkslachtoffers. ,,Een persoon, die geen vuurwerkbril droeg, had letsel door zelf afgestoken vuurwerk aan de hand. Een ander had letsel aan een kuit, maar niet door zelf afgestoken vuurwerk. En nog iemand met letsel aan buik en vinger door vuurwerk van een ander’’, laat de afdeling weten.

Ter vergelijking: vorig jaar verschenen er twee vuurwerkslachtoffers op de huisartsenpost. ,,Maar tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 waren er 9 gevallen en de jaren ervoor steeds tussen de 10 en 20. Er is sprake van een lichte daling, maar voor ons is elk slachtoffer er nog steeds een teveel.’’

Politie spreekt over rustige nacht in Dordt

Na terugkoppeling met de politie laat burgemeester Kolff weten dat het vanuit die hulpdienst een heel rustig verlopen nacht is geweest. Er waren in totaal drie arrestaties in de stad, voor lichtere vergrijpen. De burgemeester looft de hulpdiensten voor hun werkzaamheden op Twitter.

