‘Drie weken pauze, terwijl het seizoen op volle toeren draait. Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar’

Jongen (16) zwaarge­wond na aanrijding in Zaltbommel, bestuurder vlucht

ZALTBOMMEL - Een 16-jarige jongen is vrijdagavond in Zaltbommel van zijn fiets gereden door een automobilist. De tiener bleef zwaargewond achter op de straat en de bestuurder ging ervandoor. Deze 23-jarige inwoner van de Bommelerwaard is later opgepakt.