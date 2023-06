Drakenbootrace in Almkerk: ‘Zie als trommelaar voorop de boot je evenwicht maar eens te houden’

ALMKERK- ,,Trommelen op een drakenboot is echt heel leuk”, zegt Larissa Ringlever. Zij trommelt deze zaterdag tijdens de drakenbootrace in Almkerk op de boot van de club Dragons on fire. ,,Trommelen is dé manier om je team aan te moedigen. Tijdens het eindsprintje trommel je bijvoorbeeld net wat sneller.”