Dordtse straten vernoemen naar vrijheidsstrijders? ‘Belangrijk dat koloniale verhalen verteld worden’

‘Vernoem straten naar de vrijheidsstrijders Anton de Kom- en Rigaud Tula’, die boodschap brengen oud-journalist Hans Berrevoets en voormalig predikant Kees Buist de wereld in. Na de excuses van premier Rutte voor het slavernijverleden, vinden zij het tijd voor actie. ,,Straatnamen vertellen over de geschiedenis: wie we zijn en waar we vandaan komen.”