Dordt komt met actieplan ondermijning: ‘Steeds beter inzicht op processen en werkwijzen’

Dordrecht doet er veel aan om ondermijning in de stad de kop in te drukken. Binnenkort komt het stadsbestuur daarom met een tweejarig actieplan op de proppen.

Dat schrijven burgemeester en wethouders (B en W) in antwoord op vragen van de PVV. Die partij zei eerder zich te schamen voor de hoge positie op een door RTL Nieuws samengestelde ranglijst van gemeenten die gevoelig zijn voor ondermijning, vermenging van de boven- en onderwereld. De stad staat op de zestiende plek van de lijst, die wordt aangevoerd door Heerlen, Kerkrade en Rotterdam.

Kanttekeningen bij onderzoek

B en W plaatsen kanttekeningen bij het RTL-onderzoek: ‘Gezien de grote koppeling die die gelegd wordt tussen armoede en ondermijning als onderlegger voor de bevindingen’, vinden ze. ‘Tegelijkertijd mogen we niet naïef zijn op dit vlak en moeten we er vanuit gaan dat zich op verschillende plekken in onze stad ondermijnende activiteiten afspelen’.

Op verschillende manieren probeert de stad de Dordtse onderwereld in beeld te krijgen. Zo wordt deelgenomen aan het zogeheten casusoverleg van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum, waar ook politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst aanschuiven. Ook worden preventieve maatregelen genomen door te proberen te voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen en als gevolg daarvan verkeerde keuzes maken. Daarnaast worden ‘hoogrisicojongeren’ in de gaten gehouden.

Kans werkwijzen te verstoren

De gemeenteraad stelt later deze maand het Integraal veiligheidsplan vast voor de komende vier jaar. Onderdeel daarvan is het opstellen van een tweejarig actieplan dat zich specifiek richt op ondermijning. B en W: ‘We krijgen steeds meer beter inzicht op de onderliggende processen en werkwijzen en daarmee ook meer kans om deze te verstoren of te beïnvloeden.’

