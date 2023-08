Dop van koelvloeistoftank van boot schiet los in Werkendam, vrouw met brandwonden naar ziekenhuis

Kringloop­win­kel Spulle­waard deelt 20.000 euro uit aan goede doelen

ZALTBOMMEL - Hospice De Samaritaan is een van de instellingen die een flinke gift heeft gekregen van De Spullewaard. De kringloopwinkel heeft het hospice 5000 euro geschonken. In totaal is bijna 20.000 euro uitgedeeld.