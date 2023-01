Doelman Mathijs Donatz verlaat Sliedrecht na zes seizoenen: ‘Er hebben zich al twee clubs gemeld’

Heerlijk binnenwaai­en bij warme kroeg Fort Vuren voor een borrel of een glas mysterieus Drie Mutsen bier

Even binnen komen waaien heeft vandaag een wel heel letterlijke betekenis, met windkracht 7 waaien we over de toegangsbrug naar restaurant de Fortwachterij, naast een oud fort. Een indrukwekkend stukje Hollandse Waterlinie én Unesco Werelderfgoed aan de Waaldijk in het West Betuwse Vuren. ,,We zijn nu echt één van de mooiste forten van het land!’’

4 januari