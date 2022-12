Dit zijn de vier scenario’s voor Brabantse boeren in verhit debat over stallendeadline

Ook dieren hebben het koud maar ze komen nog niet echt in de problemen

Het is al drukker voor de dierenambulances en asiels, maar pas bij vier of vijf nachten strenge vorst komen de beesten buiten écht in de problemen. Dat zegt de Dierenambulance Vianen, die deze week extra op pad moet voor zwerfdieren en buitenvogels.

15 december