Dit is waarom je tot en met vrijdag gevechtshelikopters boven de regio kan zien vliegen

REPORTAGE Verslagge­ver test audiotour over Dordt en het water: ‘Geringe aandacht watersnood 1953 is gemiste kans’

Of de wandelaar op de Korte Engelenburgerkade even halt wil houden tussen de pakhuizen Engeland en Neurenburg. Daar staat in de muur aangegeven hoe hoog het water hier kwam tijdens de watersnood van 1953: een kleine twee meter boven de kade.

14 januari