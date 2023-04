Dit is hoeveel ton huishoudelijk afval de gemeente Altena produceert

Grote opluchting na stikstof­uit­spraak: Waalwijkse woonwijk Akkerlanen kan er komen

WAALWIJK - Het hoge woord is er eindelijk uit. De bouw van woonwijk Akkerlanen in Waalwijk kan door. De Raad van State maakt met z'n uitspraak een eind aan de lange stikstofdiscussie. Ontwikkelaar Waalborgh is ‘gigantisch opgelucht.’