Dit is hoe de eerste teams uit Altena dit weekeinde speelden

VOETBAL TOTAAL Slagveld bij Dordtse clubs, feest in Heerjans­dam, Sleeuwijk en ‘Ammers’; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Heerjansdam, Sleeuwijk en Groot-Ammers konden een titelfeest vieren. Feest was het niet in Dordrecht, waar Wieldrecht, RCD en FC Dordrecht amateurs degradeerden, terwijl Dubbeldam (zo) en Oranje Wit de nacompetitie in moeten. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van het pinksterweekeinde.