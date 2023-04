Dit is het gemiddeld inkomen van jongeren in Altena

Otter eindelijk weer gespot in Biesbosch: ‘Dit is waar we jarenlang op gehoopt hadden’

HANK/WERKENDAM - Meer dan zestig jaar lang was-ie nergens te bekennen, maar nu is hij gespot: de otter. Camera’s in de Biesbosch legden hem vast. ,,Dit is fantastisch, een icoon voor het rivierenlandschap is terug”, jubelt boswachter Harm Blom.