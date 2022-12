Discussie over carbidschieten is in Heusden al net zo’n traditie als het schieten zelf

OPROEP Ben je net als Femke dol op je bak? Meld je dan aan voor de autoru­briek Mijn Blik en ik

Heb jij een oldtimer of misschien juist een ‘gewone’ auto met een bijzonder of grappig verhaal? Voor de rubriek Mijn Blik en ik is de redactie van AD De Dordtenaar en AD Rivierenland weer op zoek naar mensen met leuke verhalen over hun auto.

26 december