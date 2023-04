Deze Gorcumers lunchten vandaag mee met het koningspaar: ‘We smolten samen tot één familie’

Pasje voor reizigers met verborgen beperkin­gen als autisme en dementie slaat aan: al vijftig in omloop

Het pasje waarmee openbaar vervoerreizigers in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem kunnen laten zien dat ze een verborgen beperking hebben, slaat aan. Na een week zijn er al 50 van deze zogeheten Sunflower Keycords opgehaald in de ov-winkel in Dordrecht.