Deskundigen onderzoeken auto die uitbrandde op De Linie: ‘Mogelijk ontstond vuur door technisch defect’

Fabian is huisarts voor Waalwijkse arbeidsmi­gran­ten: ‘Harde werkers, maar soms ook heel kwetsbaar’

WAALWIJK - Hij zit weggestopt in een hoekje, in een kamertje van zo’n tien vierkante meter. Maar is o zo belangrijk voor het welzijn van de ongeveer 350 uitzendkrachten van het in Waalwijk gevestigde uitzendbureau Covebo: hier houdt huisarts Fabian Raaijmakers twee keer per week spreekuur.